Marília Arraes diz a Lula que pretende disputar o governo de Pernambuco

247 - A deputada federal Marília Arraes (PT) teria dito ao ex-presidente Lula, em reunião nesta segunda-feira, 21, que pretende concorrer ao governo de Pernambuco nas eleições deste ano, segundo a Folha de S.Paulo.

A conversa entre os petistas aconteceu em São Paulo, durou quase uma hora e meia e ocorreu em meio a informações de que a deputada pretende deixar o PT para disputar o Senado por Pernambuco.

“A deputada também manteve a intenção de deixar o PT, mesmo após ser indicada pela sigla como pré-candidata ao Senado em Pernambuco na aliança com o PSB”, diz a Folha. “Marília tenta atrair para seu palanque o PSD. Com isso, o deputado federal André de Paula seria o candidato ao Senado. O movimento desidrataria o arco de alianças do PSB, que governa o estado desde 2007”, continua a reportagem.

Marília conversa com Solidariedade e o MDB, mas teria negociações mais avançadas para se filiar ao primeiro, ligado à Força Sindical e que deve apoiar Lula para a presidência.

