Marília Arraes, que quer disputar o Senado pelo PT, se encontra com Lula em SP

247 - A deputada federal Marília Arraes (PT) informou no Twitter nesta segunda-feira, 21, que se reuniu com o ex-presidente Lula (PT) em São Paulo. A deputada pretende se candidatar ao Senado pelo estado de Pernambuco.

“Conversamos sobre o quadro político nacional, analisamos a situação eleitoral em Pernambuco e as alternativas que se colocam no Estado, reafirmando o compromisso com a candidatura do presidente Lula”, escreveu no Twitter.

Tive uma boa conversa política hoje em São Paulo com o presidente Lula. Conversamos sobre o quadro político nacional, analisamos a situação eleitoral em Pernambuco e as alternativas que se colocam no Estado, reafirmando o compromisso com a candidatura do presidente Lula. pic.twitter.com/c4Efm9YOzc March 21, 2022

Nos últimos dias, surgiram boatos de que Marília, em busca de uma vaga no Senado, sairia do PT, tendo o PSOL como destino mais provável. Outras opções que estariam sendo avaliadas seriam o Cidadania e o Solidariedade.

Em comunicado divulgado no domingo, 20, a deputada afirmou que ficará no PT e será a candidata pelo partido ao Senado na chapa de Danilo Cabral (PSB). No entanto, a jornalista Carol Brito, da Folha de Pernambuco, escreveu, também no domingo, que “a deputada federal Marília Arraes está com a saída do PT encaminhada e nem mesmo uma reunião com Lula nesta segunda-feira deve mudar a sua decisão”.

"À Folha de Pernambuco, uma fonte política próxima à deputada garantiu que a chance é de '99,9%' de Marília por um fim à sua passagem pelo Partido dos Trabalhadores nesta semana, independentemente do que for proposto pelo líder petista", escreveu.

