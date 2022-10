Moraes cobra PF sobre abordagem contra aliado de Renan Calheiros em Alagoas

Apoie o 247

247 - O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cobrou da Superintendência da Polícia Federal em Alagoas informações sobre uma abordagem, na véspera do primeiro turno das eleições de 2022, contra o deputado estadual Marcelo Victor (MDB-AL), presidente da Assembleia Legislativa do estado e aliado do senador Renan Calheiros (MDB-AL). A informação é do portal UOL .

Na ocasião, a PF havia promovido uma averiguação no Hotel Ritz Lagoa da Anta, na qual apreenderam uma mala com R$ 145 mil e materiais de campanha. Os investigadores trabalham com a hipótese de que o dinheiro seria usado para compra de votos.

Victor candidatava-se à reeleição e é aliado do governador Paulo Dantas (MDB), que também foi alvo das autoridades nesta terça-feira (11) , tendo sido afastado do cargo por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Moraes deu 48 horas para que o Tribunal Regional de Alagoas (TRE-AL) preste as informações necessárias sobre a operação contra Marcelo Victor. O presidente do TSE acatou pedido de Renan Calheiros e do diretório do MDB de Alagoas, que alegam que a PF está sendo utilizada de maneira política nos bastidores pelo deputado federal Arthur Lira (PP-AL) para perseguir opositores no estado.

