Renan Calheiros aponta armação de Lira contra Paulo Dantas: 'Alagoas é vítima do uso político da PF'

O senador acusou a ministra do STJ Laurita Vaz, autora da decisão que afastou o governador alagoano do cargo, de ser bolsonarista edit

Apoie o 247

ICL

247 - O senador Renan Calheiros (MDB-AL) acusou o deputado federal bolsonarista Arthur Lira (PP-AL) de promover uma armação contra o governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), afastado nesta terça-feira (11) por decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) .

Calheiros afirmou que já havia alertado às autoridades competentes que, com a vantagem de Dantas sobre Rodrigo Cunha (União Brasil) no primeiro turno das eleições para o governo estadual, haveria perseguições institucionais contra o governador. Cunha é aliado político de Lira, presidente da Câmara dos Deputados e que dispõe de influência no estado.

"Em 5/10 alertei o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e o MP (Ministério Público): Alagoas é vítima do uso político da PF (Polícia Federal) e do abuso de autoridades. Pedi a troca do superintendente, cabo eleitoral de Arthur Lira que sonha com a Gestapo. Lira levou uma surra. Vencemos em 83 cidades, elegemos o senador e temos 60% dos votos no 2º turno (Ibrape)", escreveu o senador em seu Twitter.

"A perseguição ao governador Paulo Dantas remonta a 2017 , é da competência estadual. Foi parar no STJ por uma armação de Lira e lá perambulou por vários gabinetes até cair nas mãos certas da ministra bolsonarista Laurita Vaz, que não tem competência para o caso", complementou Calheiros.

A perseguição ao governador @paulodantasal remonta a 2017, é da competência estadual. Foi parar no STJ por uma armação de Lira e lá perambulou por vários gabinetes até cair nas mãos certas da ministra bolsonarista Laurita Vaz, que não tem competência para o caso. October 11, 2022

O senador ainda afirmou que entrará na Justiça contra a perseguição de Paulo Dantas: "Entraremos - eu e o senador Randolfe Rodrigues - contra ela no CNJ (Conselho Nacional de Justiça) pela decisão descabida e nitidamente política faltando poucos dias para a eleição. O MP, de Lindora (Araújo) e (Augusto) Aras, nada faz contra Lira, condenado que disputou 3 eleições com liminares."

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.