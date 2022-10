PF faz operação e governador de Alagoas, que lidera a disputa estadual, é afastado por decisão do STJ

Governador Paulo Dantas, foi afastado por um período de 180 dias. Ele venceu o primeiro turno com 46,64% dos votos válidos, contra Rodrigo Cunha, que teve 26,74% edit

Apoie o 247

ICL

247 - A ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), determinou o afastamento do governador de Alagoas, Paulo Dantas (MDB), por um período de 180 dias. A decisão judicial atende a um pedido da Polícia Federal (PF) e faz parte de uma operação deflagrada nesta terça-feira (11), às vésperas do segundo turno das eleições, marcada para o dia 30 de outubro.

Segundo o jronal O Globo, os agentes também estão comprindo mandados de busca e apreensão na sede do governo de Alagoas e em um hotel de São Paulo.

No primeiro turno, Dantas obteve 46,64% dos votos válidos, enquanto seu adversário, Rodrigo Cunha (União Brasil), apoiado pelo presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), teve 26,74%.

De acordo com o jornal Folha de S. Paulo, a investigação apura a suspeita de que Dantas tenha empregado funcionários fantasmas em seu gabinete quando exercia o mandato de deputado estadual.

Paulo Dantas assumiu o governo em maio deste ano, para um mandato tampão após Renan Filho (MDB) entregar o cargo para disputar uma vaga ao Senado.

O emedebista é apoiado pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e pela família do senador Renan Calheiros (MDB).

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.