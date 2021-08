Ricardo Coutinho sobre volta ao PT: 'não poderia ficar esperando para apoiar Lula aos 45 do 2º tempo'

247 - O ex-governador da Paraíba Ricardo Coutinho afirmou nesta quinta-feira (19), em entrevista à TV 247, que sua filiação ao PT se deu em função das eleições presidenciais de 2022, classificadas por ele como “as mais importantes da história republicana brasileira”.

“É preciso derrotar o ovo da serpente do fascismo, é preciso derrotar o bolsonarismo. E além de derrotá-lo, é preciso que a gente tenha de volta ao governo a sensibilidade social, a estatura perante as demais nações, e uma nova pactuação que consiga fazer com que nossa sociedade se reencontre, porque hoje ela está completamente distanciada, em guerra”, afirmou Coutinho ao jornalista William De Lucca.

Para Coutinho, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é a única pessoa no cenário político brasileiro capaz de derrotar o bolsonarismo. “E eu não poderia ficar esperando para apoiá-lo aos 45 minutos do segundo tempo. O Brasil exige que a gente construa o processo. Na minha avaliação, será um processo muito violento, porque violenta tem sido a vida dos brasileiros nestes dez anos”, afirmou. “Nós temos que sair desta arapuca que foi armada, que veio na esteira do lavajatismo, contra a cidadania do nosso povo. E Lula é o mensageiro disso. Não tem outra pessoa com estatura para reconstituir o tecido social brasileiro”, acrescentou.

Ao ser perguntado sobre as possibilidades de alianças do PT com outros partidos, Coutinho defendeu o diálogo com partidos do campo democrático. "Mais do que possível, será necessário. E é como eu digo, precisamos ser construtores. Nós estamos montando um cenário para 2022 e o Lula faz bem em dialogar com outros partidos. Precisamos construir uma aliança ampla", afirmou.

