Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, acerta volta ao PT

Negociação envolveu a cúpula do partido na Paraíba e teve participação decisiva do ex-presidente Lula e da presidente nacional da sigla, Gleisi Hoffmann. Ele havia deixado a legenda em 2003 edit

247 - Dezoito anos depois de ter deixado o PT, Ricardo Coutinho, ex-governador da Paraíba, retorna ao partido após negociação entre a cúpula da sigla no Estado, com participação decisiva do ex-presidente Lula e da presidente nacional da legenda, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR).

Coutinho, que também já foi vereador, deputado estadual e prefeito de João Pessoa, foi filiado ao PT entre 1982 e 2003. Desde então, estava no PSB, partido com o qual foi eleito governador. Em sua última disputa, em 2020, ficou em sexto lugar na corrida à Prefeitura. Seu próximo plano é disputar o Senado.

No último sábado (31), um setor petista no Estado manifestou descontentamento com a chegada de Coutinho ao partido, avaliando que ele atrapalharia o apoio a Lula para 2022. Na noite da segunda (2), o PT da Paraíba publicou um Manifesto de apoio à filiação do ex-governador. Gleisi manifestou seu apoio à filiação .

Ricardo será candidato ao Senado pela Paraíba e será uma adição importante a casa alta do Congresso, que já tem nomes importantes do PT na luta pela democracia com @senadorhumberto, @senadorpaulor e @SenadorRogerio. Vai ser bom demais! — William De Lucca (@delucca) August 5, 2021

