"Vai trabalhar", diz Dino, após ser agredido por Bolsonaro

O governador Flávio Dino (PSB) disse que a “piada” de Jair Bolsonaro é “compatível com a notória escassez de neurônios do indivíduo” edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB), que foi chamado de ‘comunista gordo’ por Jair Bolsonaro (PL), respondeu ao ataque. A uma apoiadora, em Brasília, o presidente perguntou: “você já reparou que os países comunistas, geralmente o chefe é gordo? Coréia do Norte? Venezuela? São gordinhos, né? Maranhão?”.

Nas redes sociais, Dino, que era do Partido Comunista do Brasil (PCdoB) antes de se filiar ao PSB, disse que a “piada”, além de “sem graça” é “repetida”, o que é “compatível com a notória escassez de neurônios do indivíduo”.

“Ao bisonho e fracassado ‘piadista’, faço uma conclamação: VAI TRABALHAR. Os problemas federais são cada dia mais graves: inflação, desemprego, aumento dos combustíveis etc”, completou.

1. “Piada”, além de sem graça, repetida. Compatível com a notória escassez de neurônios do indivíduo.

2. Ao bisonho e fracassado “piadista”, faço uma conclamação: VAI TRABALHAR. Os problemas federais são cada dia mais graves: inflação, desemprego, aumento dos combustíveis etc. https://t.co/USP7j9UmMC — Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) January 12, 2022

