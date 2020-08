Veja momento em que duto de barragem vaza em obra do Rio São Francisco, no Ceará

247 - Imagens que circulam nas redes sociais neste sábado (22) mostram o momento exato do rompimento de um duto na Barragem de Jati, no município de mesmo nome, sul do Ceará. Depois do acidente, duas mil pessoas tiveram que deixar suas casas nas imediações.

A obra faz parte do eixo norte da transposição do Rio São Francisco, cujo trecho foi inaugurado na última quinta-feira (20) pelo ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, que voltou ao local neste sábado para identificar os danos do episódio.

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), afirmou que não há risco de rompimento da barragem. “Os técnicos do governo federal e do Estado já começaram a recuperação do trecho danificado e, segundo eles, não há risco de rompimento da barragem”, informou.

🚨URGENTE! 2 mil pessoas são retiradas de🏠no entorno da barragem de Jati, no Ceará, após rompimento de tubulação. Obra onde ocorreu o vazamento faz parte do Eixo Norte da transposição do Rio São Francisco, inaugurado em Junho pelo Presidente Bolsonaro.

