Aécio Neves se espanta com crescimento de Lula em Minas Gerais

247 - O deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), um dos articuladores do golpe contra a ex-presidente Dilma Rousseff após ser derrotado por ela na eleição presidencial de 2014, está "espantado" com o crescimento do ex-presidente Lula (PT) em Minas Gerais, de acordo com Guilherme Amado, do Metrópoles.

Na visão do tucano, a resistência ao nome do petista no estado despencou. Pesquisa DataTempo realizada entre 26 de novembro e 1º de dezembro e divulgada na semana passada mostra que Lula é o favorito dos mineiros para voltar a ocupar o Palácio do Planalto a partir de 2023.

O ex-presidente tem tido conversas com o prefeito da capital, Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), que pretende concorrer ao governo do estado.

