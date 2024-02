Após aproximação com Lula e ameaça de Bolsonaro, Tarcísio confirma presença em ato na Paulista

Apoie o 247

247 - O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), confirmou que participará da manifestação pró-Bolsonaro na Avenida Paulista, marcada para o dia 25 de fevereiro pelo próprio ex-ocupante do Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro (PL), informa a jornalista Raquel Landim na CNN Brasil.

Questionado sobre se participará do ato, que ocorrerá em um clima de tensão após a operação da Polícia Federal na semana passada contra o núcleo duro do bolsonarismo golpista, o governador respondeu: “Essa será uma manifestação pacífica de apoio ao [ex-] presidente, e eu vou estar ao lado do presidente Bolsonaro, como sempre estive”. >>> LEIA TAMBÉM: Manifestação de Bolsonaro contra o STF na Avenida Paulista será paga por Silas Malafaia

Vale lembrar que Tarcísio vinha sendo fortemente pressionado nos bastidores para comparecer ao evento, sendo apontado como um possível "traíra" do ex-presidente por ter permanecido em silêncio diante das operações policiais contra autoridades ligadas ao bolsonarismo.

Aliado do ex-ocupante do Planalto, o governador paulista também chamou a atenção por participar de um evento com o presidente Lula (PT) em Santos-SP recentemente. O clima entre Tarcísio e o atual presidente da República, na ocasião, foi de leveza, com direito a risadas e declarações bem-humoradas de governistas em relação ao chefe do Executivo de São Paulo.

