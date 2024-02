Após ameaça de Bolsonaro, Tarcísio e Nunes são pressionados a comparecer ao ato de 25/2

Ex-ocupante do Palácio do Planalto convocou ato na Avenida Paulista para tentar se defender das investigações da PF por tentativa de golpe de Estado edit

247 - Após Jair Bolsonaro divulgar uma foto com subtextos ameaçadores dirigidos a potenciais 'traíras', pessoas próximas ao ex-ocupante do Palácio do Planalto começaram a pressionar o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito da capital paulista, Ricardo Nunes, a comparecer ao ato convocado para o dia 25 de fevereiro, informa a CNN Brasil.

Bolsonaro enfrenta uma investigação da Polícia Federal por conta da tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023, quando seus apoiadores invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília. À medida que o cerco se fecha, o ex-capitão vem soltando mensagens veladas a seus aliados políticos, como a foto de uma 'traíra', publicada na conta de Bolsonaro no X.

Em desafio às investigações da PF, Bolsonaro resolveu convocar um ato na Avenida Paulista para o dia 25 deste mês. O ato em que Bolsonaro planeja se defender das acusações de ter sido o mandante dos atos golpistas foi rechaçado por diversas personalidades do espectro político.

