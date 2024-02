Bolsonaro posta foto de infância para denunciar traidores

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro foi às redes sociais postar uma foto com subtextos ameaçadores dirigidos a possíveis traidores, à medida que o cerco se fecha sobre o ex-ocupante do Palácio do Planalto. Ele é alvo de investigação da Polícia Federal por tentativa de golpe de Estado em 8 de janeiro de 2023, quando seus apoiadores invadiram as sedes dos Três Poderes, em Brasília.

A fotografia em questão, publicada na conta de Bolsonaro no X (anteriormente conhecido como Twitter), retrata ele e seu pai, Geraldo Bolsonaro, em 1960, na cidade de Ribeira (SP), em um momento de lazer onde aparecem segurando uma traíra significativamente grande, estimada em cerca de 12 kg.

continua após o anúncio

A mensagem velada reflete a tensão enfrentada por Bolsonaro diante das adversidades atuais, não parecendo ser aleatória. As traíras, peixes notórios por sua agressividade e propensão a atacar inesperadamente, bem como por sua notável capacidade de se adaptar a variados ambientes, podem ser vistas como um simbolismo astuto. Essa característica do peixe é frequentemente usada como metáfora para descrever pessoas consideradas traidoras.

- Foto de 1960, Ribeira/SP.

- Geraldo (pai) e Jair Bolsonaro.

- Traíra de uns 12 Kg. pic.twitter.com/JaxM1MYGEK continua após o anúncio February 13, 2024

