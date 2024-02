Bolsonaro busca apoio de Tarcísio e de Nunes para seu ato contra o STF na Avenida Paulista

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 – O ato convocado por Jair Bolsonaro, que publicou em suas redes a foto de uma "traíra", para o dia 25 de fevereiro na Avenida Paulista, em São Paulo, tornou-se um ponto focal para a avaliação do compromisso de Tarcísio de Freitas e Ricardo Nunes com o bolsonarismo. Bolsonaro, em vídeo, justificou o evento como uma oportunidade para se defender das acusações que pesam sobre ele, principalmente aquelas relacionadas à trama golpista.

Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, e Ricardo Nunes, prefeito da capital, têm sido instados a demonstrarem publicamente seu apoio ao ex-presidente. A relação entre eles e o bolsonarismo é escrutinada com atenção, especialmente diante da proximidade de ambos com o presidente Lula e pela falta de declarações públicas em defesa de Bolsonaro após a operação da Polícia Federal, segundo nota publicada na coluna Painel, da Folha de S. Paulo.

continua após o anúncio

A pressão sobre Tarcísio e Nunes para comparecerem ao evento parece ser evidente, uma vez que a convocação partiu do próprio Bolsonaro, e a ausência ou a distância perante as facções mais extremistas do bolsonarismo podem ter repercussões políticas significativas para ambos os governantes.

Nas redes sociais, apoiadores de Bolsonaro têm tratado a presença de Tarcísio, Nunes e de outros políticos como um "teste de fidelidade", uma medida para definir claramente as alianças políticas em um cenário cada vez mais polarizado. O desdobramento do evento pode influenciar não apenas as relações entre esses líderes e o bolsonarismo, mas também a dinâmica política mais ampla do país.

continua após o anúncio

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: