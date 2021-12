Após enchentes na Bahia, São Paulo entra em alerta contra temporais e mobiliza 12 mil profissionais para resgates

Meteorologia aponta chuvas com volume diário de até 90 milímetros em várias regiões do estado edit

Apoie o 247

ICL

247 - Enquanto Jair Bolsonaro passa férias em Santa Catarina, as chuvas torrenciais castigam o Brasil neste mês de dezembro. Depois das enchentes que já mataram 24 pessoas na Bahia, e das chuvas em Minas Gerais, agora o estado de São Paulo entrou em modo de alerta por conta de temporais.

O Governo de São Paulo mobilizou uma força-tarefa da Defesa Civil Estadual e do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar para atuação em todas as regiões do estado devido ao alerta para fortes chuvas a partir desta quinta-feira (30).

Em conjunto com as Defesas Civis Municipais, são mais de 12 mil profissionais preparados para operações especiais de salvamento e resgate com apoio de aeronaves, veículos terrestres e embarcações.

PUBLICIDADE

Há atenção especial para as regiões de Araçatuba, Baixada Santista, Barretos, Campinas, Franca, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Vale do Paraíba, Litoral Norte e Região Metropolitana da Capital, todas com previsão de até 120 mm de chuva por dia. Nas regiões de Araraquara, Bauru, Itapeva, Marília, Presidente Prudente e Vale do Ribeira, a meteorologia aponta chuvas com volume diário de até 90 mm.

Há ainda oito planos preventivos que abrangem os 177 municípios paulistas mais vulneráveis, sendo um específico para inundações (Vale do Ribeira) e sete para escorregamentos (Região Metropolitana de São Paulo, Vale do Ribeira, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Serra da Mantiqueira, Região de Campinas, Região de Sorocaba e Região de Itapeva).

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE