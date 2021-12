Após negativa de Bolsonaro, Rui Costa diz que Bahia aceitará ajuda direta de qualquer país do mundo

Apoie o 247

247 - O governador da Bahia, Rui Costa (PT), utilizou o Twitter nesta quinta-feira (30) para afirmar que o estado aceitará a ajuda de qualquer país do mundo, "sem precisar passar pela diplomacia brasileira".

O sul da Bahia sofre com fortes chuvas e enchentes, que já mataram 24 pessoas e atingiram outras milhares. O governo federal, chefiado por Jair Bolsonaro, recusou ajuda ofertada pela Argentina, alegando 'não ser necessária'.

Segundo Costa, é "muito bem-vinda qualquer ajuda neste momento".

"A Argentina ofereceu ajuda humanitária às cidades afetadas pelas chuvas na Bahia, apesar da negativa do governo federal. Me dirijo a todos os países do mundo: a Bahia aceitará diretamente, sem precisar passar pela diplomacia brasileira, qualquer tipo de ajuda neste momento. Os baianos e brasileiros que moram aqui no estado precisam de todo tipo de ajuda. Estamos trabalhando muito, incansavelmente, para reconstruir as cidades e as casas destruídas, mas a soma de esforços acelera este processo, portanto é muito bem-vinda qualquer ajuda neste momento", declarou o governador.

