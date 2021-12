Após brincar de Hot Wheels, Bolsonaro visita loja da Havan em SC, enquanto sobe número de mortos na Bahia

Enquanto o chefe do governo federal passeia e agrada apoiadores, a Bahia sofre com gravíssimas enchentes que já mataram 24 pessoas edit

247 - De férias em São Francisco do Sul, em Santa Catarina, Jair Bolsonaro visitou nesta quinta-feira (30) uma unidade das lojas Havan, de seu apoiador Luciano Hang, que foi alvo da CPI da Covid.

Bolsonaro foi recebido por funcionários da empresa, que entregaram a ele presentes: um cooler, uma bola - ambos nas cores verde e amarela - e duas bandeiras do Brasil.

Ele também dançou junto com os funcionários o que foi chamado de "grito de guerra" da loja, uma paródia da música "Extravasa", de Claudia Leitte.

Enquanto Bolsonaro passeia, brinca de Hot Wheels no Beto Carrero e agrada apoiadores, o sul da Bahia sofre com fortes chuvas e enchentes, que já mataram 24 pessoas e deixaram outras 434 feridas, 7,3 mil desabrigadas e 53,9 mil desalojadas. Até o momento, o chefe do governo federal ainda não pôs os pés em solo baiano e, por isso, tem sido criticado.

- Na HAVAN de S. F. do Sul/SC. pic.twitter.com/WAJywbX0Cn December 30, 2021

