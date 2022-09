Após tentativa de assassinato contra Cristina Kirchner, André Janones questiona o caso Adélio: 'muito estranho'

'Vocês nunca se perguntaram o porquê de nenhum bolsonarista não ter dado nem um tapinha sequer no Adélio, que agiu sozinho?', questionou o deputado do Avante-MG edit

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG) questionou, nesta sexta-feira (2), se Jair Bolsonaro (PL) realmente sofreu um atentado em 2018, como afirmaram os aliados do atual candidato à reeleição. "Vocês nunca se perguntaram o porquê de nenhum bolsonarista, que se dizem tão 'valentões', não terem dado nem um tapinha sequer no Adélio, após ele dar a 'facada' no Bolsonaro não? Tinha uma multidão ali, e Adélio sozinho. Estranho, muito estranho!", escreveu o parlamentar no Twitter.

O jornalista do Brasil 247 e da TV 247 produziu o documentário "Uma Fakeada no Coração do Brasil", sobre a suposta facada em Bolsonaro.

O parlamentar fez a postagem um dia após a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, sofrer uma tentativa de assassinato em Buenos Aires, capital do país vizinho.

Lideranças políticas se solidarizaram com a vice-presidente argentina. Algumas delas foram o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, a presidente nacional do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), o ex-chanceler Celso Amorim e a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).

O Papa Francisco, o presidente argentino, Alberto Fernández, e presidentes de países da América Latina repudiaram a tentativa de assassinato contra Cristina Kirtchner.

