Caminhoneiros bolsonaristas fecham acesso ao Aeroporto de Guarulhos; voo tem que voltar para os EUA; PRF é vista dando apoio

A mobilização de bolsonaristas inconformados com a derrota eleitoral do mandatário no domingo (30) acabou afetando o funcionamento do Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo.

Bolsonaristas fecharam a Rodovia Helio Smidt, que dá acesso ao maior aeroporto do país, o que provocou o cancelamento de pelo menos quatro voos.

Passageiros de um voo vindo dos EUA, que já se aproximava do aeroporto, relatam que a aeronave teve que retornar ao solo estadunidense por conta da ação.





Nas redes, internautas denunciam que a PRF, órgão que deveria estabelecer a normalidade das vias, estão apoiando a ação, como mostra as imagens abaixo:





STF ordena fim dos bloqueios

A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal votou, nos primeiros minutos desta terça-feira (1º), para confirmar a decisão individual do ministro Alexandre de Moraes, que determinou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e às polícias militares dos estados o desbloqueio das rodovias brasileiras ocupadas de forma irregular por manifestantes bolsonaristas, informa o G1.

O ministro também estipulou para o diretor da PRF, Silvinei Vasques, em caso de descumprimento da ordem, multa de R$ 100 mil por hora e eventual afastamento do cargo.

Vale resgatar que a PRF desde domingo vem promovendo ações em defesa do bolsonarismo, bloqueando vias na região Nordeste para dificultar o acesso da população às urnas. Silvinei Vasques é aliado estratégico de Bolsonaro e já participou de vários eventos públicos ao lado do mandatário. A própria operação de sabotar a região foi articulada dentro da Alvorada.

Além do acesso ao aeroporto, outras vias estratégicas no país estão bloqueadas, como a Via Dutra.

Veja a repercussão:

Trabalhadores do estaleiro de Angra dos Reis desceram do ônibus e retiraram a barricada dos proto fascistas no braço #ProvaDeFogo Almirante Barroso #PRF Xandão STF Lula pic.twitter.com/zz9RHhsRDD — DeDê leone 🌎 (@dede_leone) November 1, 2022

50 gatos pingados delinquentes bloqueiam o aeroporto de uma das maiores cidades do mundo.https://t.co/Yjsvu90Z08 — Mônica Bergamo (@monicabergamo) November 1, 2022

Reforço de peso na Castelo Branco...@zcloficial Zezé de Camargo... pic.twitter.com/m9IAMNGSuP — Jaspion Da Depressäo 🚛🇧🇷🇾🇪◇ (@JaspionRedPiLLL) November 1, 2022









