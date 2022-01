"É natural que Fernando Haddad seja o candidato progressista em São Paulo", diz Celso Amorim

Apoie o 247

247 - O ex-chanceler Celso Amorim, em entrevista à TV 247, defendeu que o ex-ministro Fernando Haddad seja o candidato do campo progressista na disputa pelo Palácio dos Bandeirantes. Há um embate no estado entre PT e PSB. O último exige uma candidatura própria em SP como retribuição pela vice-presidência da República, que seria de Geraldo Alckmin, mas este ainda não se filiou.

"Os aliados precisam ser realistas e ter consciência da sua força", lembrou Amorim. “Sempre fui a favor de frentes que congreguem todas as forças progressistas e até forças democráticas mesmo que não avançadas em certas questões, mas as pessoas têm que ter consciência da sua força. Não se pode cobrar um preço extraordinário se não tem o que oferecer. Em São Paulo, quando o Alckmin sai e o Haddad é claramente o favorito, é mais que natural que ele seja o candidato”.

Para ele, a decisão deve ser baseada nas pesquisas , que mostram Haddad liderando no cenário sem Alckmin. “Até porque se fosse diferente, se o candidato do PSB fosse o segundo colocado, depois do Alckmin, ele poderia vender o seu passe mais caro. Mas tem que ser realista. As coisas são como são. É o peso do PT e do próprio Haddad, que tem uma história também, teve uma votação muito grande para presidente mesmo com todos os problemas que o PT sofreu”, completou.

