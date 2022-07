Em meio a crise no campo progressista do RJ, Lula reafirma apoio a Ceciliano ao Senado

Apoie o 247

247 - Em meio a uma crise política no campo progressista do Rio de Janeiro, o ex-presidente Lula reafirmou seu apoio à candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), deputado estadual André Ceciliano (PT), ao Senado.

A crise foi desencadeada após o PSB decidir lançar o deputado federal Alessandro Molon (PSB-RJ) ao Senado, quebrando um acordo com o PT. Agora, o apoio do PT à candidatura de Marcelo Freixo (PSB) ao governo está ameaçado.

Em resposta à decisão do PSB, o PT decidiu convidar o prefeito Eduardo Paes, do PSD, para coordenar a campanha de Lula no estado.

Segundo Lula, Freixo continua sendo o candidato da frente ampla no RJ, e o PT não vai ceder em relação à candidatura de Ceciliano.

"Eu estou dizendo para vocês porque vocês já sabem que o Freixo é governador, que nós temos muito deputados, mas é importante eleger senador. E nós só temos um!", declarou Lula, em vídeo.

"O senador que nós temos no Rio de Janeiro é André Ceciliano, atual presidente da Assembleia Legislativa, um companheiro que fez um verdadeiro milagre como presidente da Assembleia, unificando a Assembleia, ajudando todos os prefeitos do Rio de Janeiro, ajudando as universidades e fazendo aquilo que o estado deveria fazer e não fez", seguiu.

"Então, a gente não pode ter dúvida que a gente precisa escolher para senador da República André Ceciliano, companheiro do Partido dos Trabalhadores", finalizou.

