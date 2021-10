“Haddad é um candidato incontornável em São Paulo”, diz Mario Vitor Santos

O jornalista exaltou as credenciais de Fernando Haddad e afirmou que até mesmo o PIB vem se mostrando disposto a conversar com o petista. “O PT vai fazer um grande resultado eleitoral nas eleições do ano que vem em São Paulo”. Assista na TV 247 edit

247 - O jornalista Mario Vitor Santos, comentarista da TV 247, elogiou a possível candidatura de Fernando Haddad, do PT, ao governo de São Paulo. As credenciais do ex-prefeito de São Paulo o colocam como o principal nome para a disputa, avaliou.

Para Mario Vitor Santos, o PT tem, nas próximas eleições, a maior chance em sua história de desbancar o PSDB do Palácio dos Bandeirantes. “Não subestimemos o Fernando Haddad e a movimentação que ele está fazendo no estado de São Paulo. Ele é, de longe, o candidato do novo, da novidade, do que há de melhor na juventude brasileira de políticos em São Paulo. Fernando Haddad é o melhor, o mais formado, informado e sensato candidato. O mais humano candidato, ainda mais comparando com a realidade dos candidatos ligados ao bolsonarismo. Haddad é um candidato incontornável em São Paulo. Nós sabemos que essa é a melhor chance que o PT tem em sua história de vencer a disputa para o governo de São Paulo. Nunca na história anterior o PT esteve em melhores condições do que agora, e tem um candidato excepcional para aproveitar essa chance”, disse o jornalista.

O jornalista prevê que Haddad capture “ao menos 70% inicialmente” dos votos de Lula no estado. De acordo com pesquisa do Ipespe para São Paulo, divulgada pelo jornal Valor Econômico, Lula registra 32% das intenções de voto, contra 28% de Jair Bolsonaro. Em um eventual segundo turno entre os dois, o ex-presidente venceria a disputa em São Paulo com 47%, contra 34% do atual ocupante do Palácio do Planalto.

Encontro com empresários

Mario Vitor comentou ainda o encontro de Haddad com altos executivos, em que o petista buscou acalmar os ânimos do “PIB” quanto a um eventual governo Lula. Aos empresários, Haddad assegurou que o PT é de centro-esquerda e lembrou dos anos de grande crescimento econômico durante a era Lula.

“Ou seja, nessa situação, Haddad provavelmente estará no segundo turno em São Paulo se mantiver esses números. O PIB não pode deixar de conversar com o Haddad, vai que ele ganha. Ele será um participante fundamental nesse processo. E se ele ganhar ele pode modificar inteiramente a face desse estado, que vem sendo governado pelo velho PSDB e suas sequelas desde a década de 90. Vai fazer 40 anos desse domínio do PSDB em São Paulo. Então, o velho está no poder e o novo se trata de Fernando Haddad”, disse o jornalista.

Mario Vitor Santos ressaltou que grande parte do empresariado paulista permanece bolsonarista, mas está disposto a conversar. “Não há que ter grandes ilusões em relação ao empresariado paulista, mas é preciso conversar. Pode ser que apareçam algumas surpresas nesse caminho em função do quadro nacional. Agora, o PT, com Fernando Haddad, vai fazer um grande resultado eleitoral nas eleições do ano que vem em São Paulo”, completou.

