Lula lidera corrida presidencial em São Paulo, diz pesquisa

Em um eventual segundo turno, Lula também bateria o ex-capitão com 47% da preferência dos eleitores, contra 34% do atual ocupante do Palácio do Planalto edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva está numericamente à frente de Jair Bolsonaro na disputa pelo eleitorado paulista visando o pleito presidencial de 2022. De acordo com uma pesquisa do Ipespe, divulgada pelo jornal Valor Econômico, Lula registra 32% das intenções de voto, contra 28% do ex-capitão. Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente venceria a disputa em São Paulo com 47%, contra 34% do atual ocupante do Palácio do Planalto.

O ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) aparece na terceira colocação, com 9%, seguido pelo atual governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 8%.O apresentador José Luiz Datena (PSL) aparece com 6%, o ex-ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM), 5%, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), 1%.

Ainda conforme a pesquisa, 8% dos eleitores pretendem votar em branco, nulo ou em nenhum dos pré-candidatos atuais. Outros 3% não souberam ou não quiseram responder.

PUBLICIDADE

O levantamento ouviu mil eleitores em todo o estado entre os dias 30 de agosto e 1 de setembro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95,5%.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

PUBLICIDADE

PUBLICIDADE