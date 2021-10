Em reunião com empresários, Haddad exalta era Lula e garante que PT é de centro-esquerda

Apoie o 247

247 - Em encontro com altos executivos e banqueiros, o ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad buscou tranquilizar os temores da elite sobre um eventual governo Lula. Ele assegurou o grupo de que o PT é de centro-esquerda e afirmou que "a grande vingança de Lula será fazer o Brasil crescer novamente", segundo o jornalista Lauro Jardim, no Globo.

Na reunião organizada pelo Esfera Brasil, em São Paulo, Haddad exaltou os anos Lula na economia e fez críticas ao governo Dilma Rousseff, de acordo com o jornalista. Ele ainda atribuiu a corrupção na Petrobras a ações de diretores da estatal, que agiam sem o conhecimento de Lula, e se posicionou contra a autonomia do Banco Central.

Participaram do encontro Luis Henrique Guimarães, CEO da Raízen; Jan Jereissati, CEO da Ambev; José Olympio Pereira, presidente do Credit Suisse; Florian Bartunek, gestor do fundo Constellation; Ricardo Saad, da Band; e Washington Cinel, que representou a ala bolsonarista do empresariado.

