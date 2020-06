Impeachment de Witzel tem primeira sessão na Alerj nesta quarta

Início do processo de impeachment de Wilson Witzel foi aprovado no dia 10 de junho por 69 votos a 0 no plenário da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) edit

247 - A primeira sessão da Comissão Especial Processante do pedido de impeachment de Wilson Witzel (PSC) na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) está marcada para acontecer às 13h30 desta quarta-feira (24). A abertura do processo foi aprovada no plenário da casa por 69 votos a 0, no dia 10 de junho, por crime de responsabilidade. O evento não será transmitido publicamente. A informação é do jornal O Globo.

Os advogados de Witzel enviaram um ofício à Alerj, na terça-feira (23), para pedir a suspensão do processo aberto no parlamento. A defesa argumenta que a denúncia que sustenta o pedido de impeachment não contém provas que incriminem o político.

