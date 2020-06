Witzel pede suspensão do processo de impeachment

A defesa do governador do Rio de Janeiro alega que a denúncia contra Wilson Witzel não está sustentada em provas edit

247 - A defesa do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, enviou ao presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), André Ceciliano (PT), um pedido para a suspensão do processo de impeachment do governador do estado.

Os advogados Manoel Peixinho e Ana Teresa Basílio alegam que a denúncia contra Witzel não está pautada em provas. Também argumentam os advogados que o trâmite do processo a ser seguido pela Alerj não foi definido formalmente.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.