Janones manda recado a Carlos Bolsonaro, alvo da PF: 'você estará na Papuda'

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG) mandou nesta segunda-feira (29) um recado a Carlos Bolsonaro (Republicanos) e afirmou que o vereador do Rio de Janeiro estará preso no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal.

"Quem ri por último ri melhor: ainda hoje você vai estar na papuda. Bandido!", escreveu Janones na rede social X. "A família Bolsonaro sai de barco quando a Polícia Federal chega na casa que eles estavam em Angra e depois retorna. A pergunta que fica é: o que eles foram descartar no mar?", questionou. >>> Família Bolsonaro saiu de barco e pode ter destruído provas após a chegada da PF

Policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços do parlamentar, alvo da Operação Vigilância Aproximada, da Polícia Federal, que apura um esquema de espionagem ilegal feita pela Abin durante o governo Jair Bolsonaro (PL). Segundo as investigações, a Abin tentou favorecer familiares de Bolsonaro.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes também lembrou que a Abin foi usada na gestão bolsonarista para monitorar o caso Marielle Franco, ex-vereadora do Rio de Janeiro assassinada em 2018. Cerca de 30 mil pessoas foram monitoradas, informou o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, no começo do mês.

