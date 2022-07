Joice Hasselmann: "a culpa de Bolsonaro cometer crimes de responsabilidade em série é do Congresso"

Apoie o 247

247 - A deputada federal Joice Hasselmann (PSDB-SP) criticou, nesta segunda-feira (18), parlamentares aliados de Jair Bolsonaro (PL) no Congresso Nacional após novos ataques dele contra o sistema eleitoral brasileiro.

"A culpa de Bolsonaro cometer Crimes de Responsabilidade em série é do Congresso. Há quase 200 pedidos de impeachment na Câmara Trancados na gaveta da presidência. Hoje, Bolsonaro atacou a Justiça Eleitoral pela enésima vez. O PGR é capacho do Presidente da República, mas Congresso continuará sendo?", escreveu a parlamentar no Twitter.

Políticos como o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), criticaram as acusações sem provas de Bolsonaro.

No Judiciário, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Edson Fachin, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso repudiaram os ataques feitos pelo ocupante do Planalto.

O jurista Marcelo Uchoa defendeu a prisão de Bolsonaro. O Grupo Prerrogativas afirmou que ele cometeu crime de responsabilidade e cobrou as ações da Procuradoria-Geral da República.

Trancados na gaveta da presidência. Hj, Bolsonaro atacou a Justiça Eleitoral pela ENÉSIMA vez. O PGR é capacho do PR, mas Congresso continuará sendo? — Joice Hasselmann (@joicehasselmann) July 18, 2022

