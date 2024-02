Lula planeja lançamentos em SP ao lado de Boulos para fortalecer campanha à prefeitura

Apoie o 247

247 - O Palácio do Planalto planeja realizar diversos eventos com o presidente Lula (PT) e o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) em São Paulo ao longo de 2024 para fortalecer a campanha do parlamentar à prefeitura da capital paulista, informa a CNN Brasil.

Os eventos se concentrarão em lançamentos de hospitais, moradias e escolas. A reportagem da CNN cita "dois institutos federais de educação na periferia da cidade (Jardim Ângela e Cidade Tiradentes); o lançamento da unidade da Universidade Federal de São Paulo também na periferia (Itaquera) e um hospital em Santo Amaro". Além disso, unidades habitacionais do Minha Casa Minha Vida também estão previstas para serem inauguradas - vale lembrar que Boulos terá como prioridade a política habitacional, caso eleito.

O deputado pretende associar sua imagem à de Lula em São Paulo, para atrair eleitores do atual presidente, principalmente os de centro. A própria aliança com Marta Suplicy, que se filiou ao PT de Lula para integrar a chapa de Boulos como vice, também foi uma estratégia para atrair eleitores que não sejam apenas de esquerda. >>> LEIA TAMBÉM: PT espera que Marta amplie votação de Boulos na zona sul de São Paulo

A campanha de Boulos, nesse sentido, buscará associar seu principal concorrente, Ricardo Nunes (MDB), o atual prefeito da cidade, ao bolsonarismo e à extrema direita. Vale lembrar que a capital paulista votou mais em Lula do que Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, então a meta é explorar essa rejeição dos paulistanos ao ex-ocupante do Palácio do Planalto.

