PT espera que Marta amplie votação de Boulos na zona sul de São Paulo

247 – O Partido dos Trabalhadores (PT) tem expectativas de que a entrada de Marta Suplicy na chapa como vice de Guilherme Boulos, candidato do PSOL à prefeitura de São Paulo, possa impulsionar os resultados eleitorais na zona sul da cidade. Com um histórico de vitórias nessa região desde 2000, Marta possui uma base sólida de eleitores em áreas como Parelheiros e Grajaú, o que pode ser crucial para fortalecer a presença de Boulos nessas localidades, segundo reportagem da Folha de S. Paulo. A escolha de Parelheiros para o primeiro ato público conjunto entre Boulos e Marta ressalta a importância estratégica dessa região, que é alvo de intensa competição entre os pré-candidatos.

Os dados eleitorais mostram uma certa sobreposição nos votos de Marta e do PT, que historicamente se concentram nos extremos da cidade, áreas onde Boulos também conquistou apoio no segundo turno das eleições de 2020. Especialistas políticos ressaltam a relevância numérica dos eleitores em Parelheiros e Grajaú, que representam uma parcela significativa do eleitorado paulistano. A atuação dos vereadores locais, especialmente Milton Leite (União Brasil), tem influenciado os resultados eleitorais nessas áreas, o que pode afetar a dinâmica da corrida eleitoral para Boulos e seus concorrentes.

A gestão de Marta na região sul deixou marcas importantes, como os CEUs, o Bilhete Único e o Vai e Volta, que são lembrados positivamente pelos eleitores. Essa conexão histórica e os projetos realizados podem contribuir para uma ampliação do eleitorado de Boulos na zona sul, onde Marta estabeleceu sua presença política ao longo dos anos. A expectativa é que a união entre Marta e Boulos possa atrair mais votos para a chapa do PSOL, especialmente nas áreas onde a presença da ex-prefeita ainda é significativa.

