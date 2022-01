Marcha das Favelas denuncia "terrorismo de estado" no Jacarezinho

Apoie o 247

247 - A Marcha das Favelas pela legalização publicou nota denunciando abusos policiais durante a ocupação do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, que aconteceu esta semana.

Terrorismo de estado na favela do Jacarezinho

Poucos dias após a ocupação da favela, por parte das forças de segurança do estado, moradores já enfrentam problemas como invasão de casas sem mandados judiciais seguidas pela destruição de eletrodomésticos e caixas de água, roubo de alimentos da geladeira e a confiscação de celulares e documentos como identidades civis.

Além disso, pessoas estão sendo obrigadas a deixar os policiais tirarem fotos dos seus rostos, são submetidas a interrogatórios clandestinos sem a presença de advogados ou testemunhas.

O novo projeto de pacificação do governo de Cláudio Castro, nomeado "Cidade Integrada", se trata de uma repaginação do projeto decadente das UPPs, com claro foco nas eleições deste ano.

A propaganda televisionada nos veículos de comunicação é pura enganação, o estado chegou na comunidade pra aterrorizar os moradores, alguns pensam em se mudar com medo de que atitudes como essas virem rotina.

Repudiamos essas ações e questionamos o motivo do governador não investir na restauração de projetos com foco na educação de crianças e jovens, como os CIEPs, que realmente seria capaz de ajudar a solucionar os problemas estruturais que vivemos.

A favela quer paz, respeito e dignidade!

Marcha das Favelas pela legalização

