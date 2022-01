Além do Jacarezinho, outras comunidades podem ser ocupadas pela polícia nesta quarta-feira

Apoie o 247

247 - A operação policial deflagrada nesta quarta-feira (19) pelas Polícias Militar e Civil do Rio de Janeiro na comunidade do Jacarezinho, na Zona Norte da capital fluminense, poderá ser estendida a outras localidades ao longo do dia. A informação foi confirmada pelo porta-voz da Polícia Militar, tenente-coronel Ivan Blaz. “Só posso confirmar isso”, disse o oficial, de acordo com O Globo.

Segundo a reportagem, estariam sendo planejadas operações em Manguinhos, Mandela e Bandeira 2, todas na Zona Norte. As ações fazem parte do projeto Cidade Integrada, que emula as Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), criadas em 2008, e visam combater o tráfico de drogas e as milícias.

A operação que acontece no Jacarezinho desde o início da manhã conta com o apoio de 1,2 mil policiais. Apesar da inexistência de relatos sobre confrontos até o momento, os moradores dizem temer por possíveis enfrentamentos entre os traficantes e a polícia.

