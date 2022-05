Sobe para 26 número de mortos na chacina da Vila Cruzeiro

A operação na Vila Cruzeiro é considerada a segunda mais letal da história do Rio de Janeiro edit

Apoie o 247

ICL

247 - Subiu nesta quinta-feira (26) para 26 o número de mortos na operação na Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha, na Zona Norte do Rio de Janeiro, considerada uma chacina. A ação ocorreu na terça-feira (24).

A vítima mais recente estava internada no Hospital Getúlio Vargas e morreu durante a última madrugada. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML).

Há ainda três pacientes internados — dois com quadro estável e um em estado grave.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 'existem indícios de execuções e tortura' durante a ação do Batalhão de Operações Especiais (Bope), da Polícia Militar, e da Polícia Rodoviária Federal.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A operação na Vila Cruzeiro é considerada a segunda mais letal da história do Rio de Janeiro, atrás somente da ação no Jacarezinho, de maio de 2021, que resultou em 28 mortes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE