Sobe para nove o número de pessoas executadas durante operação policial no Rio

247 - Aumentou de sete para nove o número de pessoas executadas pela polícia nesta terça-feira (27) durante uma operação em comunidades do município do Rio dominadas pelo Comando Vermelho (CV), a maior facção do tráfico do estado. Cinco suspeitos foram presos.

Agentes das polícias Militar e Civil, incluindo os do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), se deslocaram para as comunidades Complexo da Maré, Complexo do Alemão, na Zona Norte e Complexo da Penha, todas na Zona Norte.

A polícia fez operações nas comunidades de Juramento, Juramentinho e Ipase; Flexal; Guaporé, Tinta e Quitungo, todas também na Zona Norte. Na Zona Oeste da capital, a ação policial ocorreu na Cidade de Deus. >>> Operações policiais no Rio deixam 22 mil estudantes sem aula

