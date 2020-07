Witzel vai ao STF contra impeachment

247 - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel (PSC), foi ao Supremo Tribunal Federal, na terça-feira, 21, para suspender a comissão que analisa seu processo de impeachment na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), segundo o Radar, da Veja. A decisão está com o ministro Dias Toffoli.

Witzel alega desrespeito à decisão do STF - na época do golpe contra - sobre a necessidade de eleições para a comissão especial do impeachment e de proporcionalidade na composição do grupo de deputados. O pedido do governador foi feito uma semana antes do prazo para ele apresentar sua defesa à comissão da Alerj.

Witzel tem ao menos 14 pedidos de impeachment protocolados na mesa diretora da Assembleia, a maioria motivada por investigações sobre possível envolvimento do governador em esquemas corrupção e de compras superfaturadas para o enfrentamento à pandemia de Covid-19 no Estado.

O governador foi um dos alvos da operação Placebo, da Polícia Federal, que apura desvios e irregularidades nas compras de equipamentos médicos e na contratação de hospitais de campanha para atender pacientes durante a pandemia.

