Chorando, vereador xenófobo pede desculpas após atacar baianos: “minha mulher vai me largar” (vídeo)

Apoie o 247

ICL

247 - Após a câmara de Vereadores de Caxias do Sul aceitar nesta quinta-feira (2), os pedidos de cassação do mandato do vereador Sandro Fantinel (sem partido) por falas preconceituosas contra baianos em discurso em defesa de empresários e de vinícolas autuadas por trabalho análogo à escravidão, seu tom mudou completamente.

>>> Ao vivo na Globo, jornalista baiana janta vereador racista e rebate xenofobia (vídeo)

Em vídeo publicado nas redes sociais, ele afirma estar “extremamente arrependido”, que teve um lapso de memória e que a família tem sido ameaçada após o caso. “Minha mulher está sendo ameaçada, vai me largar”, vitimizou

Os pedidos aceitos pela Câmara de Caxias do Sul são de autoria das Defensorias Públicas Estaduais do Rio Grande do Sul e da Bahia. Ao tomar conhecimento do andamento das ações, Fantinel publicou um vídeo nas redes sociais se desculpando. Além disso, ele já foi expulso do seu partido, o “Patriotas”, após o episódio de ódio.

Nesta quinta-feira, manifestantes ligados a movimentos sociais também ocuparam o plenário da Câmara de Caxias do Sul rechaçando o episódio e exigindo a saída imediata do de Fantinel.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.