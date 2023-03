Ao vivo na Globo, jornalista baiana janta vereador racista e rebate xenofobia (vídeo)

Jéssica Senra viralizou nas redes ao rebater a fala grotesca do vereador Sandro Fantinel edit

247 - A jornalista Jéssica Senra viralizou nas redes ao rebater a fala grotesca do vereador Sandro Fantinel, que defendeu durante discurso na Câmara dos Vereadores do Rio Grande do Sul os patrões que promoveram o trabalho análogo à escravidão contra trabalhadores baianos que foram para o Sul trabalhar em vinículas, argumentando que pessoas daquele estado são preguiçosas, que “tocam tambor o ano inteiro”.

Jéssica destacou em sua fala que os italianos e alemães que colonizaram o Sul vieram para o Brasil sem condições financeiras e que graças a muitos subsídios do governo conseguiram se firmar no Brasil.

A global chamou também o ato de preconceito como ignorância e burrice.

