Fernanda Melchionna: "Flávio, teu lugar é na cadeia esquentando banco pro Bolsonaro"

A deputada do Psol-RJ lembrou o julgamento do caso das rachadinhas marcado para setembro no STF e afirmou que Flávio Bolsonaro tenta se "esconder" atrás do pai, Jair Bolsonaro, para ser blindado pelo Judiciário edit

247 - A deputada federal Fernanda Melchionna (Psol-RS) afirmou nesta sexta-feira (27) que o senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ) merece ir para a prisão por causa do escândalo da rachadinha, um esquema de desvios de salários de funcionários dele na época de deputado estadual.

"O STF vai julgar se Flávio Bolsonaro pode seguir com foro privilegiado no caso das rachadinhas. 01 fez escola com o pai e quer se esconder atrás do cargo de senador pra não responder pelos crimes pelos quais é acusado. Flávio, teu lugar é na cadeia esquentando banco pro Bolsonaro!", escreveu a parlamentar no Twitter.

A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) marcou para o próximo dia 31 o julgamento do recurso do Ministério Público do Rio que discute o foro privilegiado do senador Flávio Bolsonaro (Patriota-RJ).

O MP do Rio denunciou o senador e seu ex-assessor Fabrício Queiroz foram denunciados em outubro do ano passado por peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) João Otávio de Noronha suspendeu na última terça-feira (24) a tramitação da denúncia, ao atender a um pedido feito pela defesa do parlamentar.

