Ipec: Lula lidera intenções de voto no Rio Grande do Sul

De acordo com a pesquisa, o ex-presidente está quase dez pontos percentuais à frente de Jair Bolsonaro entre os eleitores gaúchos

247 - A pesquisa Ipec no Rio Grande do Sul, divulgada nesta sexta-feira (2), mostrou que o candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, tem 42% das intenções de voto entre os eleitores gaúchos. Jair Bolsonaro (PL) tem 34%.

Ciro Gomes (PDT) conseguiu 7% da preferência do eleitorado, em terceiro lugar, e Simone Tebet (MDB), 4%.

Brancos, nulos e os entrevistados que não souberam responder somaram 10%.

O candidato Olívio Dutra lidera a disputa para o Senado pelo Rio Grande do Sul.

A pesquisa Ipec foi realizada entre os dias 30 de agosto e 1° de setembro.

A pesquisa foi contratada pela RBS Participações S.A. e registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-02047/2022 e no Tribunal Regional Eleitoral (TRE) sob o número RS-07668/2022.

