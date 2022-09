Lula sinaliza que Flávio Dino pode integrar futuro governo

Apoie o 247

247 - O candidato do PT à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sinalizou nesta sexta-feira (2) que o candidato ao Senado pelo Maranhão Flávio Dino (PSB) poderá ocupar um ministério se o petista for eleito. "Esse Flávio Dino, ele que se prepare. Ele vai ser eleito senador, mas ele não será senador por muito tempo. Se prepare porque vai ter muita tarefa nesse País", afirmou o petista em São Luís (MA).

"Fala-se em Ministério da Justiça", escreveu o jornalista George Marques no Twitter. Ex-governador do Maranhão (dois mandatos), Flávio Dino é formado em Direito. Foi juiz e presidiu a Associação Nacional de Juízes Federais (Ajufe). Fez parte do Conselho Nacional de Justiça. Na carreira política, foi deputado federal e presidente da Embratur, além do Executivo maranhense.

O candidato do PT prometeu a valorização do salário mínimo e a retomada de direitos sociais e trabalhistas.

O ex-presidente também criticou a corrupção no governo Jair Bolsonaro (PL) e comentou sobre a tentativa de assassinato contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, que aconteceu nessa quinta-feira (1) em Buenos Aires, capital do país vizinho.

Intenções de voto

A pesquisa Datafolha, divulgada nessa quinta, mostrou o ex-presidente Lula em primeiro lugar, com 45% dos votos, na disputa pela Presidência da República.

O ex-presidente tem 15 pontos percentuais de vantagem para o candidato Jair Bolsonaro (PL) em segundo turno da eleição.

Na pesquisa, 50% dos entrevistados não confiam nas declarações de Bolsonaro. A rejeição dele ficou maior que 50%.

