Lula: "é uma pena que esse presidente não tenha ido no enterro de nenhuma das mais 600 mil vítimas da covid"

247 - O candidato a presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira (16), durante evento no Rio Grande do Sul. O ex-presidente lembrou que o seu adversário vai ao enterro da rainha Elizabeth II, mas não ia a enterros de vítimas da Covid-19.

"É uma pena que esse presidente não teve de ir no enterro de nenhuma das mais 600 mil pessoas que morreram de covid. É uma pena que ele não tenha tido o mínimo de respeito pelo tratamento da covid-19, nem com as pessoas que morreram, nem com as que estavam internadas. O que ele fazia era zombar", disse o petista.

"É até louvável que o presidente da República queira ir no enterro da rainha. Ele arrumou um pretexto para poder sair do Brasil, porque ninguém o convidava para nada", acrescentou.

