Pesquisa CNT/MDA aponta Lula com 43% e próximo da vitória em primeiro turno

edit

247 - Pesquisa do instituto MDA, encomendada pela Confederação Nacional do Transporte, divulgada nesta sexta-feira (16) mostra o ex-presidente Lula (PT) com 43,4% das intenções de voto e perto da vitória em primeiro turno.

Todos os outros candidatos, somados, têm 46,5% das intenções de voto. Para vencer no primeiro turno, Lula precisa ter 50% dos votos válidos mais um. Na prática, basta o petista ter mais votos que todos os outros candidatos somados.

Considerando a margem de erro, de 2,2 pontos percentuais, o ex-presidente está a menos de um ponto (0,9) da vitória na primeira etapa do pleito.

Lula - 43,4%;

Jair Bolsonaro (PL) - 34,8%;

Ciro Gomes (PDT) - 5,6%;

Simone Tebet (MDB) - 4,7%;

Soraya Thronicke (União Brasil) - 0,7%

Felipe D'Ávila (Novo) - 0,3%

Vera Lúcia (PSTU) - 0,2%

Padre Kelmon (PTB) - 0,1%

Sofia Manzano (PCB) - 0,1%

Branco/nulo - 4,1%

Indeciso - 6,0%

Segundo turno

Na projeção de segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o petista aparece com 49,4% dos votos e o atual chefe do governo federal com 39,3%.

A pesquisa ouviu presencialmente 2002 eleitores entre 12 e 14 de setembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o intervalo de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-06984/2022.

