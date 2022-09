Datafolha: Lula tem 48% dos votos válidos e continua com chances de vencer em primeiro turno

Apoie o 247

ICL

247 - O candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, manteve os 48% votos válidos no primeiro turno, de acordo com a nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quinta-feira (15). Jair Bolsonaro (PL) ficou em segundo lugar, com 36%, e Ciro Gomes (PDT) em terceiro, com 8%.

Nos votos totais, Lula manteve os 45% e Bolsonaro caiu um ponto percentual.

No segundo turno, o petista tem mais de 15 pontos percentuais de vantagem sobre o candidato do PL.

A pesquisa, feita entre terça (13) e esta quinta-feira (15), ouviu 5.926 eleitores em 300 municípios. A pesquisa, contratada pela Folha e pela TV Globo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04099/2022.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.