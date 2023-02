Mourão diz que colocará seu mandato a serviço dos atiradores (vídeo)

O senador do Republicanos-RS diz que lutará para derrubar uma proposta do governo Lula que aumenta o controle sobre a posse de armas edit

247 - O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) enviou um recado ao grupo de caçadores, atiradores e colecionadores (CAC) do Brasil, dizendo que vai lutar no Senado para a não aplicação de uma proposta do governo Luiz Inácio Lula da Silva, pois o Ministério da Justiça e Segurança Pública abriu prazo de 60 dias, para que proprietários de armas de uso permitido ou restrito registrem os armamentos no Sistema Nacional de Armas (Sinarm), administrado pela Polícia Federal.

"Minhas amigas e amigos caçadores, atiradores e colecionadores do meu Rio Grande do Sul (...). Pretendo me reunir com outros senadores no sentido de obstaculizar essa ação do governo", disse o general.

A portaria foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) da última quarta e assinada pelo ministro da Justiça, Flávio Dino.

O número de pessoas com certificado de CAC aumentou 474% no governo Jair Bolsonaro (PL), de quem Mourão foi vice. O Anuário de Segurança Pública publicou os números no mês passado. Foram considerados os registros de armas de 1º de janeiro de 2019 a dezembro de 2022.

