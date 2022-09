De vermelho, Grazi Massafera declara voto em Lula: “Esperança no 1º turno!”

Apoie o 247

ICL

247 - Grazi Massafera entrou no extenso time de artistas que estão declarando seu voto no ex-presidente Lula para elegê-lo no primeiro turno.

A atriz postou uma mensagem no Instagram explicando seu voto.

“Passando de vermelho no seu feed pra dizer que o voto é nosso maior instrumento. Quando eu voto deposito na urna todos os desejos de quem sonha com o melhor pra si e pros seus. E o meu voto não é um apoio incondicional, é um voto pela democracia, pelo direito de cobrar, vigiar e fazer críticas, com certeza”, disse.

“Porque o que eu acredito pro nosso futuro é um Brasil sem armas, com educação, emprego, comida no prato, que respeite as minorias e cuide de nossas florestas. O voto é secreto? Pra mim sempre foi, mas quando temos que escolher um lado que significa escolher a humanidade a gente tem pressa e precisa ter esperança já no primeiro turno. Simbora!”, acrescentou.

>>>> Paolla Oliveira declara voto em Lula: "A favor de ruptura urgente desse período de terror, retrocesso e medo"

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.