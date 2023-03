Empresário golpista, acusado de roubar milhões de jogadores, é bolsonarista de carteirinha

Apoie o 247

247 - "Não falha nunca”, disseram vários internautas ao se depararem uma foto que viralizou nas redes do empresário Gabriel Nascimento enrolado em uma bandeira do Brasil ao lado de uma mulher e declarando seu apoio a Jair Bolsonaro.

Nascimento é alvo de um esquema que veio à tona no programa Fantástico deste domingo: alegando ser vítima de um golpe milionário da Xland Holding envolvendo criptomoedas, por intermédio de uma empresa do atacante Willian Bigode, Gustavo Scarpa tentou ajuda do atacante ex-companheiro de Palmeiras e atualmente no Fluminense para tentar reaver os R$ 6,3 milhões que investiu. Mensagens mostram o desespero do meia do Nottingham Forest-ING à medida em que foi percebendo que poderia ter caído em uma fraude.





A reportagem da TV Globo mostra ainda diálogos de Scarpa com Gabriel Nascimento, um dos sócios da Xland. Em um deles, o jogador acusa o homem de roubo.

“Fica em paz que eu quero lhe pagar. Não quero ficar recebendo mensagem sua direto, não. Não aguento mais receber mensagem sua”, escreveu Gabriel Nascimento a Scarpa.

“Não aguenta mais? Você me rouba, e você não aguenta mais? Você roubou minha família”, disse o jogador.

Gabriel apagou sua conta no Instagram. Já seu perfil no Linkedin segue aberto, local em que ele se apresenta como” Vice Chairman and COO at XLAND Corporation S/A”.

Veja:

Gabriel Nascimento, diretor da empresa Xland que roubou R$ 11 milhões dos jogadores Gustavo Scarpa e Mayke. #Fantastico pic.twitter.com/8plQpvLH6V — Lázaro Rosa 🇧🇷 (@lazarorosa25) March 13, 2023

