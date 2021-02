Filho de Arlindo Cruz faz campanha para tirar Nego Di “com recorde” de rejeição do BBB21

247 - Arlindinho, filho do grande sambista Arlindo Cruz, disse à coluna de Leo Dias, do Metrópoles, que torce pela eliminação do humorista gaúcho Nego Di do Big Brother Brasil (BBB) 21 com percentual recorde de rejeição.

O filho do artista voltou a repudiar uma piada de Nego Di contra seu pai, vítima de um AVC, e chamou o participante de reality de “um cara de mau gosto, que brinca com a dor das pessoas e da família das pessoas". "Eu não desejo que ele tenha vitória no programa”, falou.

Ele ainda prometeu buscar a responsabilização do humorista pelas declarações por vias legais. “Quando ele sair, vou resolver judicialmente. Não sou a favor da violência. A gente não quer nenhum ato de violência contra ele e contra ninguém. Mas estamos na campanha que ele seja eliminado com percentual recorde no paredão”.

