BBB21: filho de Arlindo Cruz vai processar Nego Di por piada contra seu pai (vídeo)

Em entrevista antes de entrar na casa, Nego Di debochou do estado de saúde do sambista, que se recupera de um AVC que sofreu em 2017. "Justiça vai ser feita e da forma mais severa", disse Arlindinho edit

Revista Fórum - O cantor Arlindinho Cruz, filho do sambista Arlindo Cruz, informou nesta quarta-feira (10) que vai processar o humorista Nego Di, que está participando do Big Brother Brasil 21, da Globo.

O motivo é uma piada feita pelo humorista em uma rádio do Rio Grande do Sul antes de entrar no BBB. Em um vídeo postado por Arlindinho em seu Instagram, Nego Di debocha do estado de saúde de seu pai após um dos participantes do programa da rádio em questão afirmar que o brasileiro “perdeu o poder de tomar decisões”.

Leia mais na Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.