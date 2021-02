Internautas zombam de discurso manso de Daniel Silveira na Câmara: "arregou"

O deputado adotou tom bem diferente daquele utilizado no vídeo para ofender e ameaçar ministros do STF edit

247 - Internautas zombaram do discurso manso do deputado federal Daniel Silveira em sua defesa na sessão na Câmara dos Deputados desta sexta-feira (19) que define se o parlamentar segue preso ou tem sua prisão relaxada após ofender e ameaçar ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bem diferente do tom adotado pelo deputado no vídeo que o levou à prisão ou até mesmo em costumeiros discursos e postagens dele nas redes sociais, Silveira se mostrou calmo e pediu repetidamente desculpas por suas palavras.

Na internet, os brasileiros, claro, não perdoaram.

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK O VALENTÃO ARREGOU — Dilma Bolada (@diImabr) February 19, 2021

O que isso na sua mão Daniel Pitbull, é o seu cu??



Arregou! pic.twitter.com/arvknniOhi February 19, 2021

Daniel Marombado agora KKKK



ARREGOU pic.twitter.com/1NiktzUME5 — Expondo os Modernos Fariseus (@Fariseu_Moderno) February 19, 2021

Cadê aquela marra toda? Arregou legal Hahaha https://t.co/GvrQPwYP8Y — Emanoel Victor 🏆🏆🏁 (@EmanoelVictor_) February 19, 2021

O chihuahua do #DanielSilveira arregou!!kkkkkkkkkkk O que umas noites no xilindró e a possibilidade de perder a mamata não faz com um miliciano golpista? Mas não adianta, flor. Vai ser julgado e cassado!!#DanielSilveiraNaCadeia pic.twitter.com/lufEt4JSZp — 🚩cat31🏴‍☠️✊🏼💉🐊 (@sfluz34) February 19, 2021

UÉ NERA TU QUE QUERIA UMA DITADURA? JÁ ARREGOU? https://t.co/2EqkVp2jtq — ana (@_anaapf) February 19, 2021

Volta o cão arrependido 🎵https://t.co/TLdkIGEjjx — Raife Sales (@Raife_Sales) February 19, 2021

Arregou, mostrou que na verdade é um covarde!

Falou, falou, ameaçou, agora está mansinho. https://t.co/WH0GIkxz7h — Hipátia (@hipatia2_0) February 19, 2021

Arregou meu heroi uza capa sim kkkkk pic.twitter.com/qVTI6ZoEyQ — M.S.A. MOVIMENTO SOCIALISTA ARMADA . (@Fiuksilva2) February 19, 2021

O deputado assassino, genocida Bolsonarista ARREGOU Ja ta pedindo desculpas. Osh, mas nera ele q disse q o STF tava entrando numa quebra de braço e ia perde! Arregou cedo, hein. O problema destes covardes e q eles só tem vantagens emcima de fracos pq os fortes eles correm pic.twitter.com/FQz8WN7haW — ENIC - Investigações Xtreme Oficial (@ENIC_Oficial) February 19, 2021

Arregou o Deputado Troglodita ! — fafer (@fafer16) February 19, 2021

Teu macho arregou, nera ele q estava numa cruzada contra o STF? https://t.co/q62SUarA7e — Miss Gauche (@CELTINHAISBACK1) February 19, 2021

