Temendo perder o mandato, Daniel Silveira pede desculpas por ataques ao STF

"Peço desculpas a qualquer brasileiro que tenha se ofendido, mas já me arrependi", disse o deputado, alegando que agiu passionalmente nas ofensas a ministros do Supremo: "o ser humano vai de 0 a 100 em segundos. Quem nunca fez isso na vida?" edit

247 - Iniciada no final da tarde desta sexta-feira (19) a sessão parlamentar na Câmara dos Deputados que decidirá pela manutenção ou relaxamento da prisão do deputado federal Daniel Silveira (PSL-RJ), o próprio teve 15 minutos para se defender.

Diferentemente do tom alto e agressivo costumeiramente utilizado por ele, Silveira se mostrou calmo, pedindo desculpas repetidamente por ter falado de modo violento contra ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), fazendo até mesmo ameaças, o que motivou sua prisão.

"Assisti ao vídeo três vezes e vi que me excedi na fala. Peço desculpas a todo o Brasil, todos os juristas renomados, senhoras adolescentes que perceberam que me excedi na fala. Peço desculpas a qualquer brasileiro que tenha se ofendido, mas já me arrependi", disse.

Assista:

Daniel Silveira pede desculpas por vídeo: "Me excedi, de fato, na fala"



"Peço desculpas a todo o Brasil. Assisti ao vídeo três vezes e precisei perceber que minhas palavras foram duras até para mim mesmo. Eu tinha outros modos para que pudesse expressar as minhas falas" pic.twitter.com/Y5pJGoA2dO — UOL Notícias (@UOLNoticias) February 19, 2021





Na tentativa de conquistar votos por sua soltura, o deputado defendeu ter agido de forma passional e questionou: "o ser humano vai de 0 a 100 em segundos. Quem nunca fez isso na vida?". Há a possibilidade que, além da manutenção da prisão do deputado, seu mandato possa ser cassado posteriormente.

Ele também disse reconhecer a importância do STF. “Mais uma vez peço desculpas pela minha fala reconhecendo e reconheci sempre a importância do Supremo Tribunal Federal”.

